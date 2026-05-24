Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна

В результате массированных ракетных ударов РФ по Киеву повреждено здание посольства Азербайджана.

По сообщению АзерТАдж, некоторые из ракет, выпущенных по территории Шевченковского района, где расположено диппредставительство Азербайджана, упали в 300 метрах от здания посольства. В результате авиаударов разбиты окна посольства.

Из-за ракетных ударов по районам, прилегающим к посольству Азербайджана, рынок «Лукьяновка» и торговый центр «Квадрат» полностью разрушены. Также зафиксированы повреждения некоторых жилых зданий.

Здание посольства Азербайджана в Украине несколько раз получало повреждения в результате российских авиаударов по Киеву. Последний аналогичный инцидент произошел в ночь на 14 ноября 2025 года. После этого посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста.