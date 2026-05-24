Установлено железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в воскресенье, 24 мая, на своей странице в Facebook, что установлено железнодорожное сообщение с Турцией через Грузию. По его словам, участок Ахалкалаки – Карс, соединяющий грузинские железные дороги с Турцией, открыт для Армении. «Рад сообщить, что железная дорога Ахалкалаки – Карс, как и железная дорога Азербайджана, отныне открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю партнеров из Турции и Грузии», – написал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что сегодня Армения имеет железнодорожное сообщение с Россией через территории Грузии и Азербайджана, через территории России и Казахстана — с Китаем. Теперь же через территории Грузии и Турции — с Европейским союзом. «В ближайшее время ожидается открытие железной дороги Армения – Турция, Армения – Азербайджан, затем и Армения – Иран через Нахчыван. Мы станем свидетелями этих событий в ближайшее время — в результате реализации проекта TRIPP», - написал Пашинян. Отметим, что железная дорога Ахалкалаки – Карс — часть транспортного коридора Баку – Тбилиси – Карс (БТК), который соединяет железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. Общая протяженность БТК составляет 826 километров, протяженность участка Ахалкалаки – Карс — 105 километров. 76 километров из них проходят через Турцию, оставшиеся 29 километров — через Грузию. Строительство участка железной дороги на территории Грузии осуществлялось за счет льготного кредита, предоставленного Азербайджаном.

Впервые идея о сооружении железнодорожной линии из Грузии в Турцию была высказана в 1993 году, когда Турция закрыла турецко-армянскую границу, прекратив тем самым железнодорожное сообщение между станциями Гюмри и Карсом. Тем не менее из-за отсутствия возможности финансировать новое строительство оно было отложено более чем на десятилетие. Вновь к обсуждению данного проекта вернулись в 2005 году. В феврале 2007 года в Тбилиси участники подписали соглашение о создании БТК. В соответствии с документом предстояло реконструировать существующую линию Марабда – Ахалкалаки протяженностью 178 км, эксплуатируемую Грузинской железной дорогой. Самой сложной составной частью БТК должна была стать новая линия между станциями Ахалкалаки и Карс длиной 105 км. На территории Турции требовалось построить участок Карс – Карцахи длиной 76 км, в Грузии же проложить 29 км пути от Карцахи до Ахалкалаки. Порядок предоставления денежных средств на сооружение БТК был определен указом президента Азербайджана от 21 февраля 2007 года. Чтобы обеспечить финансирование грузинского участка магистрали, Государственный нефтяной фонд Азербайджана через тогдашний ОАО «Международный банк Азербайджана» предоставил грузинскому ООО «Железная дорога Марабда – Карцахи» кредит $200 млн из расчета 1% годовых. Срок погашения кредита составляет 25 лет.

На сайте Государственного нефтяного фонда указано, что Азербайджанская Республика выделила в общей сложности 775 миллионов долларов США на финансирование строительства железнодорожной линии Карс – Ахалкалаки, а также реабилитации и реконструкции существующей железнодорожной линии Ахалкалаки – Марабда протяженностью 153 км, включая кредит в 200 миллионов долларов США на 25 лет с возможностью продления под 1% годовых по траншу А и 575 миллионов долларов США на 25 лет с возможностью продления под 5% годовых по траншу В. 21 ноября 2007 года главы стран — участниц проекта дали в Марабде старт строительству новой магистрали. Фактически же укладка пути началась в июле 2008 года от турецкого города Карс. Первоначально планировалось, что линия вступит в строй в 2009 году, но затем сроки сдачи магистрали были перенесены. Новая линия Ахалкалаки – Карс построена с западноевропейской колеей 1435 мм, причем как с турецкой, так и грузинской стороны границы. Путь уложен рельсами типа UIC60 на железобетонных шпалах. Пунктом стыкования путей колеи 1520 и 1435 мм принята станция Ахалкалаки. Здесь предусмотрен пункт перестановки вагонов с тележек одной колеи на ходовые части другого стандарта.