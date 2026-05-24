Российский режиссер обратился к Путину со сцены Канн: «Остановите мясорубку. Весь мир ждет этого»

Как уже сообщалось, фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Звягинцев в своей речи во время награждения на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, пишет BBC.

«Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном — чтобы наконец прекратились бессчетные убийства людей, и единственный человек, который может остановить эту мясорубку, — вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого», — заявил режиссер.

BBC отмечает, что это первый фильм российского режиссера за последние девять лет. Международное признание Звягинцев получил в 2003 году, когда его дебютный полнометражный фильм «Возвращение» завоевал Гран-при Венецианского кинофестиваля. С 2022 года Звягинцев живет в эмиграции после того, как осудил войну РФ против Украины.

Главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» получила драма румынского режиссера Кристиана Мунджиу «Фьорд» с Себастьяном Стэном и Ренате Реинсве в главных ролях. Стэн и Реинсве играют роль религиозной румынско-норвежской семьи, которая вместе с детьми переезжает в деревню у фьорда, где родилась жена. Фильм основан на реальных событиях и выделяется тем, что ставит под сомнение представления о прогрессивных ценностях норвежцев, изображенных в картине, а также систему защиты прав детей, отмечает BBC.

Мексиканский режиссер Федерико Луис стал лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в номинации «Короткометражный фильм» за картину «Соперники». Фильм рассказывает о мальчике, выросшем в неблагополучном районе и мечтающем стать чемпионом по боксу. Приз жюри получила драма немецкого режиссера Валески Гризебах «Приключение мечты», рассказывающая историю об археологических раскопках в Болгарии.

Режиссеры Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси, а также Павел Павликовский совместно получили приз за лучшую режиссуру за фильмы «Черный шар» и «Отечество» соответственно.

В номинации «Лучший полнометражный дебют» Золотую камеру за лучший дебютный фильм получила руандийский режиссер Мари-Клементина Дюсабежамбо за картину «Дети бога». Эта картина стала первым руандийским фильмом, показанным на фестивале.

Виржини Эфира и Тао Окамото совместно получили награду за лучшую женскую роль в фильме «Внезапно», исполнители главных ролей в драме Лукаса Донта о Первой мировой войне «Трус», Эммануэль Маччиа и Валентин Кампань, разделили награду за лучшую мужскую роль.

Награду за лучший сценарий получил Эммануэль Марре за фильм «Наше спасение», в котором исследуются вопросы сопротивления и сотрудничества с оккупантами во Франции в первые месяцы Второй мировой войны.

