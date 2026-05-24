В Пакистане взорвали поезд с военными: много погибших и раненых

При взрыве поезда в провинции Белуджистан в Пакистане погибли по меньшей мере 24 человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
По данным издания, поезд перевозил военнослужащих и их семьи. Как рассказал собеседник агентства, более 50 человек получили ранения. Поезд следовал из Кветты в Пешавар на северо-западе Пакистана.
Агентство Синьхуа сообщает о 24 погибших и более 82 раненых в результате взрыва в поезде, перевозившем сотрудников службы безопасности.
По данным другого источника, военнослужащие направлялись на празднование Ид аль-Фитр (праздник Курбан), который должен начаться во вторник.
Взрыв произошел рядом со станцией Чаман Паттак в Кветте, на переезде в поезд врезался начиненный взрывчаткой автомобиль, отмечается в публикации. В результате взрыва в соседних домах выбиты окна, находившиеся рядом автомобили уничтожены. Из-за взрыва три вагона, включая локомотив, сошли с рельсов, два — перевернулись. На месте происшествия работают спасательные службы и органы безопасности.