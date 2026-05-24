В Пакистане взорвали поезд с военными: много погибших и раненых

При взрыве поезда в провинции Белуджистан в Пакистане погибли по меньшей мере 24 человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По данным издания, поезд перевозил военнослужащих и их семьи. Как рассказал собеседник агентства, более 50 человек получили ранения. Поезд следовал из Кветты в Пешавар на северо-западе Пакистана.

Агентство Синьхуа сообщает о 24 погибших и более 82 раненых в результате взрыва в поезде, перевозившем сотрудников службы безопасности.