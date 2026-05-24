В Луганске горит нефтебаза. В России под ударом нефтяной терминал и НПС

В ночь на воскресенье, 24 мая, украинские военные нанесли удары по объектам россиян на захваченных РФ территориях Украины и в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитиков.

Отмечается, что в Мелитополе (Запорожская область Украины, город захвачен РФ в марте 2022 года – ред.) серия мощных взрывов совпала по времени с массированной ракетной атакой России по Киеву. Удары пришлись на логистические объекты россиян, «играющие ключевую роль в перемещении техники и боеприпасов на южном направлении».

В захваченном Луганске зафиксирован взрыв на территории нефтебазы, после чего вспыхнул масштабный пожар.