В Луганске горит нефтебаза. В России под ударом нефтяной терминал и НПС

В ночь на воскресенье, 24 мая, украинские военные нанесли удары по объектам россиян на захваченных РФ территориях Украины и в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитиков.
Отмечается, что в Мелитополе (Запорожская область Украины, город захвачен РФ в марте 2022 года – ред.) серия мощных взрывов совпала по времени с массированной ракетной атакой России по Киеву. Удары пришлись на логистические объекты россиян, «играющие ключевую роль в перемещении техники и боеприпасов на южном направлении».
В захваченном Луганске зафиксирован взрыв на территории нефтебазы, после чего вспыхнул масштабный пожар.
May 24, 2026
Также сообщается, что Силы обороны Украины нанесли удар по нефтепродуктоперекачивающей станции «Второво» во Владимирской области РФ. Мониторинговые каналы сообщали, что на территории объекта были зафиксированы взрывы, после чего возник масштабный пожар. К ликвидации последствий привлечены российские экстренные службы и пожарные подразделения «Транснефти». Станция «Второво» является частью системы ПАО «Транснефть» и выполняет роль узла транспортировки нефтепродуктов в центральной части РФ.
По данным Генштаба, 23 и в ночь на 24 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов россиян.
«В частности, поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала «Таманьнефтегаз» (Волна, Краснодарский край, РФ). По предварительной информации, поврежден нефтеналивной стендер», – указано в сообщении.
В ГШ добавили, что терминал «Таманьнефтегаз» является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Его мощности обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.
Генштаб также сообщил о поражении склада хранения боеприпасов в Межгорье (в аннексированном РФ Крыму). Кроме того, поражены пункты управления БПЛА россиян в районах Борисовки (Белгородская область РФ), Воскресенки (Донецкая область) и Теткино (Курская область РФ).
23 мая в военно-морской базе «Новороссийск» (Краснодарский край, РФ) поражены сторожевой корабль «Пытливый» и ракетный катер на воздушной подушке: «Степень повреждений уточняется».