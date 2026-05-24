Истребители НАТО в небе из-за ударов России

«Внимание. В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары с применением средств воздушного нападения по территории Украины, в нашем воздушном пространстве действует военная авиация», — говорилось в сообщении польских военных.

Польша и союзники по НАТО поднимали в воздух истребители на фоне массированной ночной атаки России на Украину, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X.

Также сообщалось о переведении в состояние повышенной боеготовности наземных систем противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. В ведомстве указали, что эти меры носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши и его защиту, в частности в районах, прилегающих к зонам угрозы.

К утру воскресенья Оперативное командование ВС Польши сообщило о завершении операций военной авиации в воздушном пространстве, а «развернутые силы и средства вернулись к выполнению стандартных оперативных задач». В командовании подчеркнули, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Командование поблагодарило «НАТО и ВВС Франции, чьи самолеты помогли обеспечить безопасность в польском небе сегодня, за поддержку. Мы также выражаем благодарность Вооруженным силам Нидерландов за поддержку в обеспечении систем противовоздушной обороны».