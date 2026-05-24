Беларусь и Россию вернули с флагом и гимном на соревнования по гимнастике

Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (UEG) принял решение снять все ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях под эгидой UEG. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Теперь гимнасты России и Беларуси могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под государственной символикой своих стран, передают российские СМИ.

Решение принято вслед за аналогичным шагом Международной федерации гимнастики (FIG), которая 18 мая отменила специальные правила, ограничивающие допуск атлетов этих государств.

В 2022 году после вторжения РФ в Украину European Gymnastics отстранил российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.