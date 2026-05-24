USD 1.7000
EUR 1.9746
RUB 2.3867
Подписаться на уведомления
AZAL о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы под Актау
Новость дня
AZAL о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы под Актау

В Карабахском университете первая международная студенческая конференция «Модель ООН»

13:52 165

В Карабахском университете проходит «Первая международная студенческая конференция «Модель ООН» в Карабахе» — QUMUN 2026. Об этом сообщили в Карабахском университете.

Конференция, которая пройдет с 23 по 25 мая, организована Общественным союзом «Международная платформа молодежного диалога» в рамках грантового конкурса «Поддержка общественных инициатив в области науки и образования», проводимого Министерством науки и образования, на базе Карабахского университета и в партнерстве с Профсоюзом работников науки и образования.

Проект направлен на содействие реализации «Первой Государственной программы по Великому возвращению», развитие навыков студентов и молодежи, обеспечение их интеграции в глобальные процессы, а также на содействие превращению Карабахской и Восточно-Зангезурской областей и Карабахского университета в центр международного академического диалога, образования и дипломатии. В конференции принимают участие более 100 делегатов из более чем 20 стран.

На церемонии открытия выступили проректор Карабахского университета Рустам Искендерли, заместитель председателя Профсоюза работников науки и образования Мирза Джафарзаде и председатель Международной платформы молодежного диалога Али Тагиев.

В рамках QUMUN 2026 участники примут участие в имитационных сессиях, посвященных Совету Безопасности ООН, ЮНЕСКО, Экономическому и Социальному совету и Международному суду. Обсуждения будут охватывать темы, актуальные для Азербайджана, региона и международной арены, такие как миростроительство, городское планирование, урбанизация, защита культурного наследия, устойчивое развитие, зеленые технологии и искусственный интеллект.

Проект направлен на организацию поездки в Шушу для местных и иностранных участников и ознакомление их с историческим и культурным наследием Карабахского региона.

Первая международная конференция «Модель ООН», проведенная в Карабахе, имеет большое значение для укрепления позиций региона как места международного академического и молодежного сотрудничества.

В Луганске горит нефтебаза. В России под ударом нефтяной терминал и НПС
В Луганске горит нефтебаза. В России под ударом нефтяной терминал и НПС
12:23 1345
Российский режиссер обратился к Путину со сцены Канн: «Остановите мясорубку. Весь мир ждет этого»
Российский режиссер обратился к Путину со сцены Канн: «Остановите мясорубку. Весь мир ждет этого»
11:46 2930
В Украине заявили: Россия ударила «Орешником». В Москве подтвердили. Реакция Зеленского
В Украине заявили: Россия ударила «Орешником». В Москве подтвердили. Реакция Зеленского новые фото и видео; обновлено 12:40
12:40 8245
Стрельба у Белого дома. Стрелок убит. Заявление Трампа
Стрельба у Белого дома. Стрелок убит. Заявление Трампа что известно; обновлено 09:23
09:23 4412
Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
10:50 2305
Соглашение США и Ирана: Рубио говорит о «значительном прогрессе». У Тегерана своя версия
Соглашение США и Ирана: Рубио говорит о «значительном прогрессе». У Тегерана своя версия обновлено 13:37
13:37 2791
Трамп: Детали соглашения с Ираном будут объявлены в ближайшее время
Трамп: Детали соглашения с Ираном будут объявлены в ближайшее время обновлено 00:51
00:51 9861
Все возможные соперники «Карабаха» в 1-м раунде Лиги Европы
Все возможные соперники «Карабаха» в 1-м раунде Лиги Европы Полный список
23 мая 2026, 23:21 3707
AZAL о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы под Актау
AZAL о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы под Актау
23 мая 2026, 23:03 7764
Дроны радикально меняют характер войны. Под угрозой сухопутный коридор в Крым
Дроны радикально меняют характер войны. Под угрозой сухопутный коридор в Крым все еще актуально
23 мая 2026, 13:42 5919
Погиб консул Азербайджана в Тебризе
Погиб консул Азербайджана в Тебризе
23 мая 2026, 22:53 8579

ЭТО ВАЖНО

В Луганске горит нефтебаза. В России под ударом нефтяной терминал и НПС
В Луганске горит нефтебаза. В России под ударом нефтяной терминал и НПС
12:23 1345
Российский режиссер обратился к Путину со сцены Канн: «Остановите мясорубку. Весь мир ждет этого»
Российский режиссер обратился к Путину со сцены Канн: «Остановите мясорубку. Весь мир ждет этого»
11:46 2930
В Украине заявили: Россия ударила «Орешником». В Москве подтвердили. Реакция Зеленского
В Украине заявили: Россия ударила «Орешником». В Москве подтвердили. Реакция Зеленского новые фото и видео; обновлено 12:40
12:40 8245
Стрельба у Белого дома. Стрелок убит. Заявление Трампа
Стрельба у Белого дома. Стрелок убит. Заявление Трампа что известно; обновлено 09:23
09:23 4412
Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
10:50 2305
Соглашение США и Ирана: Рубио говорит о «значительном прогрессе». У Тегерана своя версия
Соглашение США и Ирана: Рубио говорит о «значительном прогрессе». У Тегерана своя версия обновлено 13:37
13:37 2791
Трамп: Детали соглашения с Ираном будут объявлены в ближайшее время
Трамп: Детали соглашения с Ираном будут объявлены в ближайшее время обновлено 00:51
00:51 9861
Все возможные соперники «Карабаха» в 1-м раунде Лиги Европы
Все возможные соперники «Карабаха» в 1-м раунде Лиги Европы Полный список
23 мая 2026, 23:21 3707
AZAL о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы под Актау
AZAL о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы под Актау
23 мая 2026, 23:03 7764
Дроны радикально меняют характер войны. Под угрозой сухопутный коридор в Крым
Дроны радикально меняют характер войны. Под угрозой сухопутный коридор в Крым все еще актуально
23 мая 2026, 13:42 5919
Погиб консул Азербайджана в Тебризе
Погиб консул Азербайджана в Тебризе
23 мая 2026, 22:53 8579
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться