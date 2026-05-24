В Карабахском университете первая международная студенческая конференция «Модель ООН»

Конференция, которая пройдет с 23 по 25 мая, организована Общественным союзом «Международная платформа молодежного диалога» в рамках грантового конкурса «Поддержка общественных инициатив в области науки и образования», проводимого Министерством науки и образования, на базе Карабах ского университета и в партнерстве с Профсоюзом работников науки и образования.

В Карабах ском университете проходит «Первая международная студенческая конференция «Модель ООН» в Карабах е» — QUMUN 2026. Об этом сообщили в Карабах ском университете.

Проект направлен на содействие реализации «Первой Государственной программы по Великому возвращению», развитие навыков студентов и молодежи, обеспечение их интеграции в глобальные процессы, а также на содействие превращению Карабахской и Восточно-Зангезурской областей и Карабахского университета в центр международного академического диалога, образования и дипломатии. В конференции принимают участие более 100 делегатов из более чем 20 стран.

На церемонии открытия выступили проректор Карабахского университета Рустам Искендерли, заместитель председателя Профсоюза работников науки и образования Мирза Джафарзаде и председатель Международной платформы молодежного диалога Али Тагиев.

В рамках QUMUN 2026 участники примут участие в имитационных сессиях, посвященных Совету Безопасности ООН, ЮНЕСКО, Экономическому и Социальному совету и Международному суду. Обсуждения будут охватывать темы, актуальные для Азербайджана, региона и международной арены, такие как миростроительство, городское планирование, урбанизация, защита культурного наследия, устойчивое развитие, зеленые технологии и искусственный интеллект.