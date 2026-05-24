Пятое золото Азербайджана на чемпионате Европы в Болгарии

В Самокове (Болгария) завершился чемпионат Европы по борьбе среди 15-летних.

В заключительный день соревнований золото завоевал борец вольного стиля Юсиф Абдуллаев (38 кг). Он поочередно одолел соперников из Украины, Армении, Бельгии, а в финале взял верх над грузином Рези Йобидзе.