Пятое золото Азербайджана на чемпионате Европы в Болгарии

В Самокове (Болгария) завершился чемпионат Европы по борьбе среди 15-летних.
В заключительный день соревнований золото завоевал борец вольного стиля Юсиф Абдуллаев (38 кг). Он поочередно одолел соперников из Украины, Армении, Бельгии, а в финале взял верх над грузином Рези Йобидзе.
Таким образом, Азербайджан завоевал на нынешнем чемпионате Европы пять золотых медалей. Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднялись борцы греко-римского стиля Гусейн Амрахлы (38 кг) и Паша Аслан (44 кг), вольница Ульвия Мусаева (33 кг) и вольник Эльвин Наджафзаде (85 кг).