«Хезболле» и ХАМАС не укрыться от Израиля

Армия обороны Израиля уничтожила туннель проиранского ливанского движения «Хезболла» протяженностью 100 м с четырьмя укрепленными и оборудованными бункерами в районе горы Дов на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Войска ЦАХАЛ действуют в районе горы Дов на юге Ливана в соответствии с соглашением о прекращении огня. Войска обнаружили и уничтожили подземный террористический туннель длиной около 100 метров, в котором находились четыре укрепленные комнаты, используемые террористами «Хезболлы», - говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ также сообщили, что ликвидировали четыре склада оружия ХАМАС в центральной части сектора Газа.

«За последние 24 часа Армия обороны Израиля нанесла удары и уничтожила три склада оружия ХАМАС в центральной части сектора Газа. Среди обнаруженного и обезвреженного оружия на этих объектах были противотанковые ракеты, дальнобойное оружие, РПГ, бронежилеты и другое боевое снаряжение. Кроме того, ранее на этой неделе ЦАХАЛ ликвидировал еще один склад оружия ХАМАС в центральной части сектора Газа. На объекте были обнаружены взрывчатка, РПГ, ручные гранаты и магазины», - говорится в заявлении.