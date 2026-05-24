Экс-госсекретарь раскритиковал соглашение США с Ираном. У Трампа ответили нецензурно

Политик в публикации в соцсетях заявил, что «готовящееся соглашение с Ираном выглядит как взятое из методички Венди Шерман, Роберта Мэлли и Бена Родса (дипломаты, работавшие при президентах Бараке Обаме и Джо Байдене – ред.): заплатите Корпусу стражей исламской революции за создание оружия массового поражения и возможность терроризировать мир».

«Это совсем не «Америка на первом месте». Все просто: откройте чертов пролив. Лишите Иран доступа к деньгам. Лишите Ирана возможностей, необходимых, чтобы угрожать нашим союзникам в регионе. Давно пора было. Вперед», – добавил Помпео.

Помпео, который также занимал пост директора ЦРУ, во время первой каденции Трампа был известен жесткой критикой в отношении Ирана. Он принимал активное участие в формировании политики «максимального давления», которую президент США тогда вел против исламской республики - политики, включавшей отмену ядерной сделки и возвращение санкций против Ирана.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг ответил на эту публикацию экс-госсекретаря нецензурно: «Майк Помпео ни х.. не понимает в том, о чем говорит. Ему стоило бы заткнуть рот и оставить работу профессионалам. У него нет информации о том, что происходит, так что он ничего не знает».