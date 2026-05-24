В Азербайджане соболезнуют Пакистану

«Решительно осуждаем чудовищный террористический акт в пакистанском городе Кветта, который привел к трагической гибели невинных людей и ранению многих других. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям погибших и заявляем о нашей солидарности с братским народом и правительством Пакистана в этот трудный период», - говорится в публикации.

В МИД Азербайджана добавили, что подобные теракты во всех их формах и проявлениях не имеют оправдания.

Отметим, что в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана в результате нападения на поезд с военнослужащими в воскресенье, 24 мая, погибли как минимум 24 человека и десятки получили ранения, сообщило AFP. В свою очередь, агентство АР передает, что число погибших составило 19 человек, раненых - более 70, из них 20 находятся в критическом состоянии. По словам властей, в момент проезда пассажирского поезда через железнодорожный переезд Чаман-Паттак в столице провинции - городе Кветта, его протаранил террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Поезд следовал из Кветты в Пешавар на северо-западе Пакистана. От мощного взрыва два вагона поезда опрокинулись и загорелись.