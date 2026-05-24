Полиция вошла в штаб-квартиру РНП: Озгюр Озель: «Мы уходим, но скоро вернемся»

Покидая штаб-квартиру Республиканской народной партии, Озгюр Озель заявил, что «каждый делает то, что ему выгодно. Мне очень грустно. Я ухожу с намерением вернуться так, чтобы никто больше никогда не смог завладеть нашим домом (имеет в виду здание РНП)». После Озель направился к зданию Великого национального собрания (парламента) Турции. Тем временем сообщается, что руководитель парламентской фракции РНП попросил у мэра Анкары Мансура Яваша грузовики для установки баррикад перед зданием партии. По утверждениям, мэр Анкары отказался выполнить эту просьбу. При этом депутат РНП Мурат Эмир заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности и никакой подобной просьбы не было.

* * * 16:50 Сотрудники полиции поднялись на 12-й этаж штаб-квартиры Республиканской народной партии, чтобы вручить решение суда Анкары по делу о съезде РНП и обеспечить выход Озгюра Озеля из здания. Тем временем адвокат Кемаля Кылычдароглу Джелал Челик тоже прибыл в штаб-квартиру РНП. Сообщается, что Озель разорвал уведомление, доставленное ему на 12-м этаже штаб-квартиры партии. Спустя некоторое время Озель покинул штаб-квартиру РНП в сопровождении полиции. Выходя из здания партии, он заявил: «Мы уходим, но скоро вернемся».

В то время как перед штаб-квартирой РНП разворачивались напряженные события, мэр Анкары Мансур Яваш заявил, что «съезд РНП должен состояться в течение 45 дней». Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу также прокомментировал операцию полиции в штаб-квартире Республиканской народной партии. В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Имамоглу призвал членов РНП «подняться на борьбу», обвинив суд и правительство в «попытке переворота». «Никто из нас не согласится с этим переворотом. Поднимайтесь либо сегодня, либо никогда», — заявил Имамоглу.

* * * 16:25 Полиция вскрыла двери в штаб-квартиру Республиканской народной партии (РНП) для исполнения решения суда о смене руководства партии, сообщает корреспондент haqqin.az. Сотрудники полиции оттеснили автобусы, подогнанные сторонниками Озгюра Озеля. Против сторонников РНП, не подчинившихся требованиям полиции, применен слезоточивый газ. Несмотря на то что сторонники Озеля скандировали лозунги и оказывали сопротивление полиции, силы безопасности вошли в здание. К месту происшествия стягиваются дополнительные отряды полиции. Находящиеся внутри здания члены РНП бросали в полицейских бутылки. Озгюр Озель опубликовал заявление в социальных сетях, в котором сообщил, что находится в штаб-квартире и не намерен покидать ее: «Они хотят захватить здание, но мы не уйдем. Не знаю, сколько еще сможем выдержать. Мы не можем бороться с полицией. Нас могут вывести из здания… После этого мы будем сопротивляться здесь до конца, а если нас выгонят, мы продолжим наш марш к власти на площадях». Сообщается, что силы полиции пытаются взять под контроль штаб-квартиру РНП и подняться на верхние этажи. Утверждается, что Озель находится в своем кабинете на 12-м этаже и не хочет покидать здание. Отмечается, что полиция вывела из здания представителей СМИ и отключила электричество в здании.

* * * 15:25 После того как Анкарский суд отменил результаты 38‑го съезда оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), в воскресенье перед центральным офисом партии в Анкаре возникла напряженность между сторонниками теперь уже нового лидера партии Кемаля Кылычдароглу и Озгюра Озеля. Полиция и толпа сторонников Кылычдароглу собрались у ворот штаб-квартиры партии в столице Турции. Когда представители Кылычдароглу попытались войти в здание, вспыхнула стычка со сторонниками отстраненного лидера партии Озеля. Два противоположных лагеря начали бросаться бутылками с водой и толкаться. Как сообщается, руководство РНП не покинуло здание штаб-квартиры.