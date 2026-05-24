AZAL о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы под Актау
Пять шариков, которые нужны «Сабаху» в Лиге чемпионов

И путь в основной этап будет открыт
Эльмир Алиев, отдел спорта
15:32 1047

Путь нового чемпиона Азербайджана «Сабаха» в Лиге чемпионов может быть не таким уж сложным, как ожидалось изначально. Несмотря на низкий рейтинг (6 очков), команда Вальдаса Дамбраускаса с той игрой, которую она демонстрировала в этом сезоне, может спокойно добраться до 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. А это гарантирует попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.

Но чтобы дойти до 3-го раунда в ЛЧ, не встретив во 2-м раунде таких соперников, как сербская «Црвена Звезда», загребское «Динамо», «Слован» из Братиславы, польский «Лех», словенскую «Целе», кипрскую «Омонию» и израильский «Хапоэль», «Сабаху» должно немного повезти.

Напомним, чемпион Азербайджана начинает борьбу с 1-го квалификационного раунда, где будет «несеяным». Тут возможные соперники известны: 

«Шэмрок Роверс» (Ирландия), КуПС (Финляндия), «Дрита» (Косово), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Викингур» (Исландия), «Кайрат» (Казахстан), «Университатя Крайова» (Румыния), «Рига» (Латвия), «Клаксвик» (Фареры), «Флора» (Эстония), «Ларн» (Северная Ирландия), «Петрокуб» (Молдова) и ТНС (Уэльс).

Жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 16 июня. Матчи 1-го раунда пройдут 7/8 и 14/15 июля.

Жеребьевка 2-го раунда пройдет 17 июня. «Сабах» в любом случае примет участие и в этой жеребьевке. И в отличие от 1-го раунда тут чемпион Азербайджана может оказаться среди «сеяных». Каким образом? Все зависит от соперника, который достанется «Сабаху» в 1-м раунде. Если это будет команда с относительно высоким рейтингом, то благодаря ей «Сабах» во 2-м раунде будет «сеяным». 

Для этого нужно, чтобы в ходе жеребьевки 1-го раунда представитель УЕФА вытянул для бакинской команды шарик с одним из следующих соперников: «Шэмрок Роверс», КуПС, «Дрита», «Линкольн Ред Импс» или «Борац».

Если 16 июня «Сабаху» попадется одна из этих команд (с любой из них он способен справиться), то 17 июня при жеребьевке 2-го раунда чемпион Азербайджана будет «сеяным» и избежит встреч с названными выше чемпионами Сербии, Хорватии, Польши, Словакии, Словении, Кипра, Израиля.

В таком случае возможными соперниками «Сабаха» во 2-м раунде будут такие неопытные в еврокубках команды, как «Орхус» (Дания), «Тун» (Швейцария) и «Мьельбю» (Швеция), а также победители пар 1-го раунда с участием «Викингура», «Кайрата», «Университати Крайова», «Риги», «Клаксвика», «Флоры», «Ларна», «Петрокуба» и ТНС.

Согласитесь, что это куда более приятные варианты, чем искушенные европейские бойцы в лице загребского «Динамо» и остальных.

Итак, немного везения «Сабаху» и путь в основной этап как минимум Лиги конференций будет открыт. 

Как известно, команды, проигравшие в 3-м раунде Лиги чемпионов, отправляются в раунд плей-офф Лиги Европы. Если они проиграли и там, то становятся участниками основного этапа Лиги конференций.

