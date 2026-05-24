Пять шариков, которые нужны «Сабаху» в Лиге чемпионов

Путь нового чемпиона Азербайджана «Сабаха» в Лиге чемпионов может быть не таким уж сложным, как ожидалось изначально. Несмотря на низкий рейтинг (6 очков), команда Вальдаса Дамбраускаса с той игрой, которую она демонстрировала в этом сезоне, может спокойно добраться до 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. А это гарантирует попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.

Но чтобы дойти до 3-го раунда в ЛЧ, не встретив во 2-м раунде таких соперников, как сербская «Црвена Звезда», загребское «Динамо», «Слован» из Братиславы, польский «Лех», словенскую «Целе», кипрскую «Омонию» и израильский «Хапоэль», «Сабаху» должно немного повезти.

Напомним, чемпион Азербайджана начинает борьбу с 1-го квалификационного раунда, где будет «несеяным». Тут возможные соперники известны:

«Шэмрок Роверс» (Ирландия), КуПС (Финляндия), «Дрита» (Косово), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Викингур» (Исландия), «Кайрат» (Казахстан), «Университатя Крайова» (Румыния), «Рига» (Латвия), «Клаксвик» (Фареры), «Флора» (Эстония), «Ларн» (Северная Ирландия), «Петрокуб» (Молдова) и ТНС (Уэльс).

Жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 16 июня. Матчи 1-го раунда пройдут 7/8 и 14/15 июля.

Жеребьевка 2-го раунда пройдет 17 июня. «Сабах» в любом случае примет участие и в этой жеребьевке. И в отличие от 1-го раунда тут чемпион Азербайджана может оказаться среди «сеяных». Каким образом? Все зависит от соперника, который достанется «Сабаху» в 1-м раунде. Если это будет команда с относительно высоким рейтингом, то благодаря ей «Сабах» во 2-м раунде будет «сеяным».

Для этого нужно, чтобы в ходе жеребьевки 1-го раунда представитель УЕФА вытянул для бакинской команды шарик с одним из следующих соперников: «Шэмрок Роверс», КуПС, «Дрита», «Линкольн Ред Импс» или «Борац».