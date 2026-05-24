Российский удар повредил резиденцию посла Албании в Киеве. Реакция Тираны

Резиденция посла Албании в Украине повреждена во время атаки России на Киев в ночь на 24 мая. Российского дипломата вызвали для объяснений. Об этом сообщил министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа.
«Албания решительно осуждает очередной жестокий и безразборчивый масштабный обстрел ракетами и дронами прошлой ночью Россией против гражданских целей в Украине, полностью игнорируя человеческую жизнь… На этот раз поражен жилой комплекс, где проживает посол Албании в Украине, поставив его жизнь под серьезную угрозу. Это неприемлемо!» - отметил министр.
Ходжа подчеркнул, что нападение на гражданские районы или угроза для дипломатического персонала является серьезной эскалацией: «Эта война… длится слишком долго. Более четырех лет с момента ее незаконного полномасштабного вторжения Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома по всей Украине. Однако ей не удалось сломать храбрость, решимость, стойкость и силу украинского народа».
«Албания и в дальнейшем будет твердо стоять бок о бок с Украиной и подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Виновных в этих атаках необходимо привлечь к ответственности», - сказал глава МИД Албании.
Министерство иностранных дел Албании вызвало посла России в Тиране для дачи объяснений.
Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов РФ по Киеву в ночь на 24 мая повреждено здание посольства Азербайджана. Некоторые из ракет, выпущенных по территории Шевченковского района, где расположено диппредставительство Азербайджана, упали в 300 метрах от здания посольства. В результате авиаударов разбиты окна посольства.