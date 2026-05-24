Российский удар повредил резиденцию посла Албании в Киеве. Реакция Тираны

«Албания решительно осуждает очередной жестокий и безразборчивый масштабный обстрел ракетами и дронами прошлой ночью Россией против гражданских целей в Украине, полностью игнорируя человеческую жизнь… На этот раз поражен жилой комплекс, где проживает посол Албании в Украине, поставив его жизнь под серьезную угрозу. Это неприемлемо!» - отметил министр.

Резиденция посла Албании в Украине повреждена во время атаки России на Киев в ночь на 24 мая. Российского дипломата вызвали для объяснений. Об этом сообщил министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа.

Ходжа подчеркнул, что нападение на гражданские районы или угроза для дипломатического персонала является серьезной эскалацией: «Эта война… длится слишком долго. Более четырех лет с момента ее незаконного полномасштабного вторжения Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома по всей Украине. Однако ей не удалось сломать храбрость, решимость, стойкость и силу украинского народа».

«Албания и в дальнейшем будет твердо стоять бок о бок с Украиной и подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Виновных в этих атаках необходимо привлечь к ответственности», - сказал глава МИД Албании.

Министерство иностранных дел Албании вызвало посла России в Тиране для дачи объяснений.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов РФ по Киеву в ночь на 24 мая повреждено здание посольства Азербайджана. Некоторые из ракет, выпущенных по территории Шевченковского района, где расположено диппредставительство Азербайджана, упали в 300 метрах от здания посольства. В результате авиаударов разбиты окна посольства.