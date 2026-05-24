Пожизненное за шпионаж на Иран

Высший уголовный суд Бахрейна приговорил девять человек к пожизненному лишению свободы, еще двоих - к трем годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщило Бахрейнское информационное агентство.

«Высший уголовный суд... вынес приговор по двум отдельным делам, в которых 11 подсудимых обвинялись в шпионаже в пользу... КСИР с целью совершения террористических актов и враждебных действий против Королевства Бахрейн», - цитирует агентство заявление представителя прокуратуры королевства.

По данным следствия, в рамках первого дела главный подозреваемый, скрывающийся от правосудия, завербовал жителя Бахрейна для слежки за важными объектами королевства. Следствие полагает, что финансирование ячейки осуществлялось через владельца обменного пункта в Иране с использованием криптовалют и банковских счетов в двух странах, еще двое фигурантов обеспечивали прикрытие для агента.

Второе дело также связано с созданием шпионской сети агентом КСИР. По версии следствия, завербованный им местный житель привлек еще четырех человек для наблюдения за стратегическими объектами. Собранные данные передавались иранской стороне и «стали основой для враждебных и террористических действий», поставивших под угрозу безопасность страны.