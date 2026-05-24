Пашинян заявил: безвиз у Армении с Европой через два года

16:07 772

Вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен не позднее чем через два года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании в воскресенье.

«Нам говорят: «У вас такие хорошие отношения с Европейским союзом, но вы не можете решить один вопрос виз». И знаете почему? Потому что число людей, посещающих ЕС из Армении, увеличилось на 500 процентов в период с 2018 по 2025 год», - сказал премьер Армении.

По его словам, жители Армении смогут из аэропорта Ширака поехать в Ларнаку и нужно будет только «не забыть паспорт, а билет будет стоить всего два евро».

Обсуждение безвизового режима между Арменией и ЕС идет с 2024 года (но армянские власти должны для этого провести «существенные реформы в ключевых областях»), в январе 2025-го парламент Армении одобрил законопроект об инициировании процесса вступления страны в Евросоюз. Сам Пашинян называет Евросоюз «ключевым партнером, поддерживающим фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы».

