Вместо США Мексика

В самой Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) его пока не комментировали, отмечает издание.

Иранская сборная по футболу перенесет свой тренировочный лагерь на чемпионате мира 2026 года из США в Мексику. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Иранской футбольной федерации (ИФФ) заявлении, которое опубликовала британская газета The Guardian.

По словам президента ИФФ Мехди Таджа, сборная уже получила от ФИФА одобрение на смену места дислокации. «К счастью, после поданных нами запросов и встреч в Стамбуле с представителями ФИФА и организаторами чемпионата мира, а также онлайн-встречи, которую мы провели вчера в Тегеране с уважаемым генеральным секретарем ФИФА, наша просьба о переносе базы команды из США в Мексику была удовлетворена», - цитирует Таджа газета. Спортивный чиновник уточнил, что команда «возможно, даже сможет добираться в Мексику и обратно рейсами Iran Air».

Тренировочная база футбольной сборной Ирана должна была находиться в Тусоне, штат Аризона. О ее переносе начали говорить после начала войны США и Израиля против Ирана в связи со сложностью получения американских виз и возможных проблем с безопасностью. По информации ИФФ, иранская сборная теперь будет базироваться в мексиканской Тихуане.

В конце апреля глава ФИФА Джанни Инфантино, выступая на Конгрессе организации в Ванкувере, подчеркнул, что Иран будет играть свои матчи первенства именно в США, как это планировалось первоначально. Делегация Ирана отсутствовала на мероприятии, в котором участвовали 211 членов, из-за того, что представителям ИФФ было отказано во въезде в Канаду.

После выступления Инфантино на Конгрессе ФИФА президент США Дональд Трамп заявил, что «не против» участия Ирана в чемпионате мира.