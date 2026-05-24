Разыскиваемый Интерполом главный противник Америки в Иране

Одним из главных лиц иранской власти, оказывающим серьезное влияние на судьбу переговоров с США, войну на Ближнем Востоке и курс Тегерана в целом, является находящийся в розыске Интерпола командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди, пишет CNN со ссылкой на экспертов.
Бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович заявил телеканалу, что Вахиди является «крайне влиятельным и радикальным» представителем тегеранской элиты: «Нельзя договориться о чем-либо, не обсудив это с ним. Он из тех, кто говорит: «Если мы не получим того, чего хотим, если Трамп хочет вернуться к войне, добро пожаловать». ...Его сформировал КСИР».
По словам экспертов, с начала операции США и Израиля против Ирана решения в Тегеране фактически принимает небольшая группа первых видных представителей КСИР, возвысившихся после ирано-иракской войны 1980–1988 годов, и Вахиди является ключевой фигурой среди них.
«Решения принимаются на основе консенсуса, и, несомненно, у Вахиди очень громкий голос в зале. ...Он стал очень важным деятелем, но в рамках системных ограничений, существующих в Исламской Республике Иран», — сказал директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваэз, отметив при этом, что в военное время политический вес Вахиди особенно велик.
CNN отмечает, что возвышение нынешнего главы КСИР до одного из главных лиц, принимающих решения в Иране, показывает, что усилия США и Израиля по обезглавливанию руководства страны не привели к формированию более податливой к требованиям Вашингтона элиты. Под руководством Вахиди Корпус стражей исламской революции фактически парализовал движение в Ормузском проливе, а новые требования Ирана к США на переговорах жестче прежних.
Собеседники телеканала подчеркивают, что, хотя такие фигуры, как спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи, представляют Иран в целом и Тегеран в ходе его переговоров с США в частности, Вахиди, может проталкивать некоторые из наиболее жестких решений Тегерана из-за кулис.
CNN уточняет, что Вахиди разыскивается Интерполом за предполагаемое участие в теракте 1994 года в еврейском общинном центре в Буэнос-Айресе, в результате которого погибли 85 человек.
Насколько серьезным препятствием Вахиди может стать для достижения соглашения между Ираном и США, неясно, отмечает телеканал.
В конце апреля Reuters сообщал, что КСИР захватил власть в Иране в условиях войны, ослабив роль верховного лидера. Военное время сконцентрировало власть в узком и жестком кругу, куда входят Высший совет национальной безопасности, канцелярия верховного лидера и КСИР. Последний взял на себя доминирующую роль как в военной стратегии, так и в ключевых политических решениях.