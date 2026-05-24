У России есть предложения по Украине

Российские эксперты разработали предложения к плану США по мирному урегулированию российско-украинской войны и готовы представить их на следующей встрече. Об этом сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече», — сказал российский дипломат, не уточнив при этом суть этих предложений.

Полищук также рассказал, что Россия поддерживает контакты с Украиной на рабочем уровне. Он отметил, что между сторонами продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел погибших.

С начала 2026 года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.