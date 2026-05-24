В Сербии не считают Россию «братской» страной

Сербия не считает Россию «братской» страной и осуждает ее войну против Украины, заявила председатель парламента республики Ана Брнабич на конференции по безопасности GLOBSEC в Праге.
По ее словам, контакты между президентами — Александром Вучичем и Владимиром Путиным — нельзя расценивать как свидетельство особой близости между странами. «Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем», — пояснила Брнабич, приведя в пример премьера Словакии Роберта Фицо.
Спикер также подчеркнула, что Белград считает войну против Украины «чистым актом агрессии и нарушением международного права». Она напомнила, что Сербия голосовала за исключение России из Совета ООН по правам человека. По ее словам, Сербия уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. «Наш народ просто не любит санкции», — отметила спикер, подчеркнув, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной.
В мае Сербия впервые в своей истории приняла участие в совместных военных учениях с НАТО. В Минобороны страны назвали целью обмен опытом и укрепление «взаимовыгодного сотрудничества» в рамках программы «Партнерство во имя мира». Вучич говорил, что учения с НАТО будут способствовать «обеспечению безопасности» страны. При этом он отмечал, что Сербия намерена сохранять «военный нейтралитет» и строить «хорошие отношения со всеми».