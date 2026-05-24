В Сербии не считают Россию «братской» страной

Сербия не считает Россию «братской» страной и осуждает ее войну против Украины, заявила председатель парламента республики Ана Брнабич на конференции по безопасности GLOBSEC в Праге.

По ее словам, контакты между президентами — Александром Вучичем и Владимиром Путиным — нельзя расценивать как свидетельство особой близости между странами. «Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем», — пояснила Брнабич, приведя в пример премьера Словакии Роберта Фицо.