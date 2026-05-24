Сожгли второй центр лечения больных Эболой

В результате пожара никто не пострадал, однако 18 пациентов с симптомами заболевания сбежали и их местонахождение сейчас неизвестно.

В городе Монгбвалу на востоке Демократической Республики (ДР) Конго, где находится эпицентр эпидемии лихорадки Эбола, местные жители сожгли мобильный госпиталь организации «Врачи без границ», сообщает Associated Press.

Представители «Врачей без границ» осудили местных жителей, которые запугивают персонал госпиталя и создают угрозу заражения других людей в окрестностях.

Это второй случай за неделю, когда жители сжигают места, где проходят лечение заболевшие лихорадкой. 21 мая жители города Рвампаре на востоке ДР Конго сожгли мобильный госпиталь, когда им запретили забирать из него тела умерших для погребения.

22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы лихорадки Эбола на национальном уровне до «очень высокого», на региональном — до «высокого». На глобальном уровне, по оценкам ВОЗ, угроза пока «низкая».

По последним данным властей ДР Конго, подтверждены 83 случая заболевания и 9 случаев смерти от лихорадки Эбола. Кроме того, проверяются 746 случаев заболевания и 176 смертей, причиной которых может быть вирус Эбола.