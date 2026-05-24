Удар по Киеву: Венгрия поддержала украинцев. А ЕС готовит «новые меры» против России

«Жестокое ночное нападение России на Киев – это еще одно ужасное напоминание о человеческих жертвах этой войны. Гражданское население никогда не должно просыпаться под звуки ракет, дронов и взрывов, боясь за свою жизнь. Разрушенные дома, разбитые семьи, погибшие и раненые невинные люди – это недопустимо», – написала глава МИД Венгрии в соцсети X.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан назвала «жестоким нападением» ночную атаку России на Киев.

По словам Орбан, Будапешт осуждает эти удары России и выражает солидарность с жертвами атак и народом Украины.

Кроме того, глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила массированную российскую атаку на Украину с применением баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и анонсировала новые обсуждения по усилению давления на Москву. Руководитель евродипломатии назвала удары «Орешником», предназначенным для несения ядерных боеголовок, «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны».

По словам Каллас, Россия «зашла в тупик» на поле боя, поэтому «терроризирует гражданских жителей Украины своими целенаправленными атаками».