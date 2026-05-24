Впервые за четыре года: Макрон позвонил Лукашенко

Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщило белорусское госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

По ее данным, разговор состоялся по инициативе французской стороны. Политики «обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией», говорится в сообщении.

В Елисейском дворце пока не комментировали информацию.

Последний разговор Лукашенко и Макрона состоялся 26 февраля 2022 года - через два дня после вторжения РФ в Украину. Основными темами были война в Украине и возможность организации переговоров между Москвой и Киевом в Минске.