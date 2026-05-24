Нетаньяху направил Ирану сигнал

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в соцсети Х изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. По сообщению израильских СМИ, на картинке Нетаньяху изображен рядом с Дональдом Трампом на фоне флагов Израиля и США, а надпись на английском языке гласит: «У Ирана никогда не будет ядерного оружия».

Израильские обозреватели считают, что таким образом Нетаньяху впервые прокомментировал ход переговоров США с Ираном. Публикация в блоге Нетаньяху появилась вскоре после того, как Трамп в соцсети Truth Social опубликовал изображение, также созданное с помощью искусственного интеллекта. На нем американский военный самолет атакует иранские корабли. Над картинкой размещена короткая подпись: Adios.