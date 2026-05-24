Нетаньяху направил Ирану сигнал

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в соцсети Х изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта.
По сообщению израильских СМИ, на картинке Нетаньяху изображен рядом с Дональдом Трампом на фоне флагов Израиля и США, а надпись на английском языке гласит: «У Ирана никогда не будет ядерного оружия».
Израильские обозреватели считают, что таким образом Нетаньяху впервые прокомментировал ход переговоров США с Ираном.
Публикация в блоге Нетаньяху появилась вскоре после того, как Трамп в соцсети Truth Social опубликовал изображение, также созданное с помощью искусственного интеллекта. На нем американский военный самолет атакует иранские корабли. Над картинкой размещена короткая подпись: Adios.
Ранее Дональд Трамп в телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху заявил, что не согласится на заключение окончательного соглашения с Ираном, если Тегеран не откажется от своей ядерной программы и не вывезет с территории страны весь обогащенный уран. А Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен сохранять полную свободу действий для реагирования на угрозы на всех направлениях, включая Ливан.