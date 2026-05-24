Синоптики прогнозируют дожди. Дорожная полиция предупреждает водителей и пешеходов

В регионах Азербайджана до вечера 26 мая сохранится нестабильная погода. Местами прогнозируются интенсивные дожди, выпадет град, в высокогорных районах - снег. В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, а также вероятность схода селей на некоторых горных реках.

В Баку и на Апшеронском полуострове 25 мая местами пройдут интенсивные дожди с грозами, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Главное управление Государственной дорожной полиции предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий, что может повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск ДТП. В ГУП призвали всех участников движения быть более внимательными.

Водителям рекомендуется выбирать скорость движения в соответствии с погодными и дорожными условиями, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и необоснованных обгонов, управлять транспортным средством с особой осторожностью. В условиях ограниченной видимости необходимо правильно использовать световые приборы, регулируя дальний свет таким образом, чтобы не создавать помех встречному транспорту.

Пешеходам рекомендовано переходить дорогу только в установленных местах и проявлять особую осторожность в условиях ограниченной видимости.

Особенно внимательными в ветреную погоду должны быть водители мопедов, мотоциклов и скутеров. По возможности им рекомендуется ограничить передвижение, поскольку сильный ветер затрудняет управление такими транспортными средствами и повышает риск опрокидывания.