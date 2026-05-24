Трамп дал обещание

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал, что итогом урегулирования конфликта с Ираном станет закрытие иранской ядерной программы, сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленное израильское официальное лицо.

«Трамп постарался заверить Нетаньяху..., что финальное соглашение с Ираном приведет к ликвидации его ядерной программы», - пишет газета.

По данным собеседника газеты, Нетаньяху, в свою очередь, заявил Трампу, что Израиль сохранит за собой право действовать «против любых угроз, в любом месте». Это касается и Ливана. The Times of Israel подчеркивает, что, по ее данным, Трамп согласился с этим принципом. Телефонный разговор состоялся в ночь на воскресенье.

В воскресенье сам Нетаньяху заявил, что Израиль и США согласны, что любое «соглашение должно полностью ликвидировать ядерную угрозу».

Сейчас США и Иран работают над временным соглашением, которое предусматривает, в частности, продление перемирия на 60 дней и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Предполагается, что затем стороны займутся переговорами по наиболее чувствительным темам, в том числе по ядерному досье.