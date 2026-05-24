USD 1.7000
EUR 1.9746
RUB 2.3867
Подписаться на уведомления
AZAL о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы под Актау
Новость дня
AZAL о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы под Актау

Пять стран заблокировали план помощи Украине

20:59 1845

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали предложение о том, чтобы страны-члены НАТО ежегодно выделяли 0,25% от ВВП на военную помощь Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что данный план не будет реализован, поскольку не нашел достаточной поддержки. Рютте отметил, что надеялся ратифицировать это предложение на предстоящем ежегодном саммите альянса в Анкаре.

По словам источников издания, по крайней мере, семь государств-членов НАТО, которые уже тратят более 0,25% ВВП на военную помощь Украине, выразили поддержку этому плану. Однако любые предложения, принимаемые Альянсом, требуют единодушной поддержки всех стран-членов.

«Они не очень воодушевлены этой идеей», - рассказал собеседник издания, упомянув Великобританию, Францию, Испанию, Италию и Канаду.

В издании добавили, что объем военного вклада Великобритании в поддержку Украины является третьим по величине после США и Германии. Однако он не достигает отметки в 0,25% ВВП. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее пообещал выделять не менее 3 млрд фунтов стерлингов в год - примерно 0,1% ВВП - в обозримом будущем. В то же время Франция, Испания, Италия и Канада отстают от многих своих меньших союзников в плане финансовых взносов.

Согласно данным, собранным Кильским институтом, Нидерланды, Польша, а также страны Северной Европы и Прибалтики предоставляют помощь в размере 0,25% ВВП или даже выше, подчеркнули в издании.

Журналисты добавили, что накануне саммита НАТО в Швеции в начале этой недели премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал союзников активизировать поддержку Украины.

Израилю тревожно
Израилю тревожно
22:44 89
Нетаньяху направил Ирану сигнал
Нетаньяху направил Ирану сигнал
19:25 2610
Соглашения сегодня не будет. Переговоры еще идут
Соглашения сегодня не будет. Переговоры еще идут обновлено 20:34
20:34 6375
Разыскиваемый Интерполом главный противник Америки в Иране
Разыскиваемый Интерполом главный противник Америки в Иране
17:33 2925
Самый сильный с начала войны удар по Киеву. Украина требует срочного созыва Совбеза ООН
Самый сильный с начала войны удар по Киеву. Украина требует срочного созыва Совбеза ООН новые фото и видео; обновлено 22:26
22:26 15225
Пять шариков, которые нужны «Сабаху» в Лиге чемпионов
Пять шариков, которые нужны «Сабаху» в Лиге чемпионов И путь в основной этап будет открыт
15:32 2269
Раскол в главной оппозиционной партии Турции: что происходит
Раскол в главной оппозиционной партии Турции: что происходит фото; видео; обновлено 21:50
21:50 5395
В Азербайджане соболезнуют Пакистану
В Азербайджане соболезнуют Пакистану
14:32 3426
В Луганске горит нефтебаза. В России под ударом нефтяной терминал и НПС
В Луганске горит нефтебаза. В России под ударом нефтяной терминал и НПС
12:23 3048
Российский режиссер обратился к Путину со сцены Канн: «Остановите мясорубку. Весь мир ждет этого»
Российский режиссер обратился к Путину со сцены Канн: «Остановите мясорубку. Весь мир ждет этого»
11:46 6627
Стрельба у Белого дома. Стрелок убит. Заявление Трампа
Стрельба у Белого дома. Стрелок убит. Заявление Трампа что известно; обновлено 09:23
09:23 5719

ЭТО ВАЖНО

Израилю тревожно
Израилю тревожно
22:44 89
Нетаньяху направил Ирану сигнал
Нетаньяху направил Ирану сигнал
19:25 2610
Соглашения сегодня не будет. Переговоры еще идут
Соглашения сегодня не будет. Переговоры еще идут обновлено 20:34
20:34 6375
Разыскиваемый Интерполом главный противник Америки в Иране
Разыскиваемый Интерполом главный противник Америки в Иране
17:33 2925
Самый сильный с начала войны удар по Киеву. Украина требует срочного созыва Совбеза ООН
Самый сильный с начала войны удар по Киеву. Украина требует срочного созыва Совбеза ООН новые фото и видео; обновлено 22:26
22:26 15225
Пять шариков, которые нужны «Сабаху» в Лиге чемпионов
Пять шариков, которые нужны «Сабаху» в Лиге чемпионов И путь в основной этап будет открыт
15:32 2269
Раскол в главной оппозиционной партии Турции: что происходит
Раскол в главной оппозиционной партии Турции: что происходит фото; видео; обновлено 21:50
21:50 5395
В Азербайджане соболезнуют Пакистану
В Азербайджане соболезнуют Пакистану
14:32 3426
В Луганске горит нефтебаза. В России под ударом нефтяной терминал и НПС
В Луганске горит нефтебаза. В России под ударом нефтяной терминал и НПС
12:23 3048
Российский режиссер обратился к Путину со сцены Канн: «Остановите мясорубку. Весь мир ждет этого»
Российский режиссер обратился к Путину со сцены Канн: «Остановите мясорубку. Весь мир ждет этого»
11:46 6627
Стрельба у Белого дома. Стрелок убит. Заявление Трампа
Стрельба у Белого дома. Стрелок убит. Заявление Трампа что известно; обновлено 09:23
09:23 5719
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться