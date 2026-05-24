За взятку от бизнесмена из России арест

Тбилисский суд арестовал бывшего заместителя главы Службы государственной безопасности Грузии Левана Ахобадзе по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от российского бизнесмена. Об этом сообщает Interpressnews.

По данным следствия, Ахобадзе через посредников пообещал предпринимателю помочь с возвратом денежных средств и потребовал за это 500 тыс. лари (около $187,5 тыс.), стороны договорились о передаче 250 тыс. лари.

Ахобадзе предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему может грозить от 11 до 15 лет лишения свободы.

Ахобадзе задержало Антикоррупционное агентство СГБ Грузии 22 мая. Дело связано с попыткой помочь предпринимателю из России вернуть около 40 млн руб., изъятых на КПП «Ларс» на грузино-российской границе.