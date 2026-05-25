Представители Бакинского центра BYD стали участниками международного технологического тура E-Journey 2026

Поездка объединила представителей из Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Главной целью программы стало детальное знакомство участников с инновационными технологиями BYD, производственными процессами и решениями в области мобильности будущего.

Сотрудники Бакинского центра BYD приняли участие в международном технологическом туре, организованном в Китае в рамках программы E-Journey 2026.

В ходе тура участники ознакомились с экспозиционным центром BYD Di Space в китайском городе Чжэнчжоу, где были представлены философия дизайна бренда, производственный подход и технологические разработки. В частности, технологии Blade Battery, DM Super Hybrid и e-Platform 3.0 наглядно продемонстрировали стратегию развития BYD в области безопасности, энергоэффективности и интеллектуальной мобильности.

Одним из наиболее запоминающихся моментов программы стала живая презентация ультрабыстрой технологии зарядки FLASH Charging: в ходе демонстрации аккумулятор электромобиля был заряжен с 10 до 70 процентов всего за 5 минут, что обеспечивает запас хода около 400 километров.

Затем участники понаблюдали за динамическими испытаниями, проведенными в различных дорожных и погодных условиях на тестовом полигоне BYD Zhengzhou Circuit. Скоростные трассы, скользкие покрытия, водные и ледовые зоны, а также препятствия для бездорожья позволили продемонстрировать возможности автомобилей в плане безопасности и производительности.

Особый интерес вызвала презентация модели YANGWANG U8, преодолевшей 28-градусный песчаный склон Sky Sand Slope. Управляемость и устойчивость модели на сложном рельефе произвели на участников большое впечатление.