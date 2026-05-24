Армия Израиля на страже. А «Хезболла» оружие не сдаст

«Армия обороны Израиля продолжает следить за развитием событий в регионе и готова немедленно возобновить интенсивные боевые действия, чтобы еще больше ослабить иранский... режим и его возможности. Мы будем поддерживать боеготовность и оперативную гибкость столько, сколько потребуется», — сказал Замир. Его слова приводит пресс-служба ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля будет поддерживать боеготовность в отношении Ирана «столько, сколько потребуется», заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир.

Глава Генштаба израильской армии также заявил о продолжающихся ударах ЦАХАЛ по объектам ливанского движения «Хезболла».

Тем временем лидер проиранской «Хезболлы» Наим Касем заявил, что группировка сохранит в своих руках оружие, которое «необходимо для защиты Ливана и его народа от израильской агрессии». Его слова приводит телеканал Al Mayadeen.

«Беспилотники исламского сопротивления повсюду преследуют оккупационные силы, Израиль несет потери и убивает в ответ мирных граждан, разрушает жилые дома, - утверждал Касем. - То, что происходит сейчас на юге Ливана, свидетельствует о начале падения израильской мощи».

Касем призвал «к прекращению агрессии, полному выводу израильских войск, освобождению пленных и возвращению перемещенных лиц». Он вновь потребовал от ливанского правительства отменить принятое им 2 марта решение, которое ставит боевиков «Хезболлы» вне закона. По его утверждению, если правительство «не способно обеспечить суверенитет Ливана, оно должно уйти в отставку».