Израилю тревожно

Высокопоставленные израильские чиновники из служб безопасности предупредили, что предлагаемая сделка между США и Ираном «не отвечает интересам Израиля», информирует израильский Channel 12.

По сообщениям, официальные лица Израиля опасаются, что соглашение даст Ирану время на экономическое и военное восстановление, что затруднит возобновление боевых действий Израилем и Соединенными Штатами в будущем.

Channel 12 сообщил, что израильские официальные лица сосредоточены на том, будет ли действительно вывезено ядерное оружие Ирана из страны, как обещал президент США Дональд Трамп.

В докладе говорится, что официальные лица также предупредили, что сделка не затрагивает ракетную программу Ирана или его региональных союзников сеть, и подчеркнули, что любое соглашение должно сохранять свободу действий Израиля в Ливане.