Обращение МЧС Азербайджана к гражданам

Согласно сообщению ведомства, в настоящее время в отдельных регионах наблюдается дождливая погода, сели в некоторых горных реках. По прогнозам, дождливая ветреная погода сохранится в ближайшие дни.

В связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению.

МЧС в очередной раз рекомендует гражданам во избежание опасности селевых потоков и наводнений держаться подальше от опасных зон. В целях защиты от ударов молний необходимо отключать электроприборы от сети, не пользоваться телефонами (стационарными, мобильными и таксофонами), избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, молниеотводами, водостоками и антеннами. Не укрываться под высокими деревьями. В автомобиле следует остановиться, закрыть окна и дождаться окончания грозы.

При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, рекламных щитов, опор линий электропередачи и высоких деревьев.

Учитывая, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Владельцам маломерных судов МЧС напоминает, что выход в море в такую погоду запрещен.