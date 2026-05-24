Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
Если не получится – значит, война

считают в США
24 мая 2026, 23:20

Администрация президента США допускает возможность возобновления боевых действий против Ирана, если не добьется своих целей путем переговоров с Тегераном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу India Today.

«Президент (США Дональд Трамп) ясно дал понять, что сделает все необходимое, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Он предпочитает добиться этого путем переговоров и дипломатии, и мы используем все возможности для этого», - сказал госсекретарь.

«Если это не получится, у президента есть такая возможность, - добавил Рубио, говоря о возобновлении боевых действий против Ирана. - Но мы бы предпочли не это. Наш первоочередной выбор - урегулирование путем переговоров, и мы будем работать над этим».

По мнению Рубио, Иран получит выгоду, если выполнит условия Вашингтона по Ормузскому проливу и своей ядерной программе.

США добиваются от властей Ирана «открытия пролива, серьезного ведения переговоров и достижения результата, при котором у них никогда не будет ядерного оружия и будут решены вопросы, касающиеся обогащения (урана) и высокообогащенного урана», отметил госсекретарь

«В обмен на это (Иран) получит выгоду», - добавил Рубио, не уточнив при этом, какие шаги со стороны США имеет в виду.

«Пролив должен быть открыт незамедлительно и полностью, - сказал Рубио, разъясняя требования США. - Это первый этап. Второй этап состоит в том, что Иран должен начать серьезные переговоры по трем темам: по его обязательствам никогда не иметь ядерные вооружения, ограничениям на его мощности по обогащению (урана) и относительно того, что делать с высоко обогащенным ураном. Нет причин иметь уран, обогащенный до 60%, если только вы не хотите превратить его в обогащенный до 90% и использовать в военных целях».

По словам Рубио, «невозможно разобраться с проблемой ядерной (программы Ирана) за 72 часа, набросав (решение) на салфетке. Пролив должен быть немедленно открыт, тогда в соответствии с согласованными параметрами мы начнем очень серьезные переговоры об обогащении (урана), о высокообогащенном уране и об их обязательстве никогда не обладать ядерным оружием», - сказал Рубио, дав понять, что администрация Трампа готова согласиться на временное соглашение, которое не лишило бы немедленно Тегеран возможности разрабатывать ядерное оружие.

