«Аятоллы одержат победу»: «Ястребы» обеспокоены планами Трампа

Сторонники жесткой линии в отношении Ирана в Республиканской партии обеспокоены тем, что президент США Трамп стремится поскорее закончить войну. Соглашение о прекращении войны с Ираном вызывает резкую критику со стороны некоторых его коллег-республиканцев, которые выступают за более жесткую линию в отношении Тегерана и опасаются упущенной возможности обуздать «давнего врага». Об этом пишет Associated Press.
Многие законодатели, бывшие члены правительства, консервативные аналитики задаются вопросом: не приведут ли нынешние условия к тому, что весь конфликт окажется «напрасным»?
Сенатор Тед Круз, республиканец от штата Техас, заявил, что решение президента нанести удар по Ирану было «самым важным» за весь его второй срок и что он не должен сейчас ослаблять решимость. «Если результатом всего этого станет иранский режим, по-прежнему управляемый исламистами, скандирующими «смерть Америке», а теперь еще получающий миллиарды долларов, способный обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, а также фактически контролирующий Ормузский пролив, то такой исход будет катастрофической ошибкой», — написал Круз в социальной сети X. Это стало реакцией на заявление Трампа после его разговора с лидерами Израиля и других союзников США в регионе Ближнего Востока.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм от Южной Каролины, который также близок к Трампу, раскритиковал любую сделку, которая позволила бы Ирану оставаться доминирующей силой в регионе и сохранила бы за ним возможность разрушать нефтяную инфраструктуру по всему Персидскому заливу. Грэм заявил, что допущение прецедента, при котором Иран может контролировать Ормузский пролив и угрожать нефтяной инфраструктуре своих соседей, станет «серьезным изменением баланса сил в регионе и со временем превратится в кошмар для Израиля». Он также выразил обеспокоенность тем, что подобная сделка позволит иранским марионеткам, таким как «Хезболла» и ХАМАС, «терроризировать регион».
Сенатор Роджер Викер, председатель комитета Сената по вооруженным силам, поставил под сомнение целесообразность предложенного 60-дневного прекращения огня, заявив, что это будет «катастрофа». «Все достижения операции «Эпическая ярость» будут напрасны!» — заявил Викер.
По его словам, Трампу «было бы неразумно заключать сделку, которая не стоит и бумаги, на которой она написана», и что заключение сделки вместо возобновления военных действий «рискует создать впечатление слабости».
Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил в воскресенье, что, по всей видимости, «аятоллы одержат значительную победу»: «Они снова вернутся на путь создания ядерного оружия, поддержки глобального терроризма и подавления собственного народа».
Бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, который скорее является сторонником движения MAGA, в воскресенье призвал Трампа не верить Ирану: «Режим (в Иране) и раньше нагло лгал нам в лицо, почему вы теперь верите, что они скажут вам правду?»
Трамп, который заявлял, что заключает только выгодные сделки и ненавидит, когда его считают не имеющим преимущества в переговорах, отверг возражения против сделки, которая, по его словам, «еще даже не была полностью согласована». «Поэтому не слушайте неудачников, которые критикуют то, в чем ничего не смыслят», — написал он в социальных сетях. Трамп заявил, что сделка, над которой он и его представители работают, является «полной противоположностью» ядерному соглашению, на которое Иран согласился при администрации демократа Барака Обамы. Трамп в 2018 году вышел из этого соглашения и пытается заключить новое.
AP отмечает, что согласно опросам, война непопулярна среди американской общественности и обошлась налогоплательщикам США как минимум в 29 миллиардов долларов по состоянию на этот месяц. В ходе операции погибли тринадцать военнослужащих. Первоначально Трамп заявлял, что война закончится через четыре-шесть недель, но противостояние продолжается. Закрытие Ираном пролива, через который проходит около 20% мировых поставок энергоносителей, потрясло мировую экономику и привело к росту цен на бензин и другие товары.