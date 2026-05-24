«Аятоллы одержат победу»: «Ястребы» обеспокоены планами Трампа

Многие законодатели, бывшие члены правительства, консервативные аналитики задаются вопросом: не приведут ли нынешние условия к тому, что весь конфликт окажется «напрасным»?

Сторонники жесткой линии в отношении Ирана в Республиканской партии обеспокоены тем, что президент США Трамп стремится поскорее закончить войну. Соглашение о прекращении войны с Ираном вызывает резкую критику со стороны некоторых его коллег-республиканцев, которые выступают за более жесткую линию в отношении Тегерана и опасаются упущенной возможности обуздать «давнего врага». Об этом пишет Associated Press.

Сенатор Тед Круз, республиканец от штата Техас, заявил, что решение президента нанести удар по Ирану было «самым важным» за весь его второй срок и что он не должен сейчас ослаблять решимость. «Если результатом всего этого станет иранский режим, по-прежнему управляемый исламистами, скандирующими «смерть Америке», а теперь еще получающий миллиарды долларов, способный обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, а также фактически контролирующий Ормузский пролив, то такой исход будет катастрофической ошибкой», — написал Круз в социальной сети X. Это стало реакцией на заявление Трампа после его разговора с лидерами Израиля и других союзников США в регионе Ближнего Востока.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм от Южной Каролины, который также близок к Трампу, раскритиковал любую сделку, которая позволила бы Ирану оставаться доминирующей силой в регионе и сохранила бы за ним возможность разрушать нефтяную инфраструктуру по всему Персидскому заливу. Грэм заявил, что допущение прецедента, при котором Иран может контролировать Ормузский пролив и угрожать нефтяной инфраструктуре своих соседей, станет «серьезным изменением баланса сил в регионе и со временем превратится в кошмар для Израиля». Он также выразил обеспокоенность тем, что подобная сделка позволит иранским марионеткам, таким как «Хезболла» и ХАМАС, «терроризировать регион».

Сенатор Роджер Викер, председатель комитета Сената по вооруженным силам, поставил под сомнение целесообразность предложенного 60-дневного прекращения огня, заявив, что это будет «катастрофа». «Все достижения операции «Эпическая ярость» будут напрасны!» — заявил Викер.

По его словам, Трампу «было бы неразумно заключать сделку, которая не стоит и бумаги, на которой она написана», и что заключение сделки вместо возобновления военных действий «рискует создать впечатление слабости».

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил в воскресенье, что, по всей видимости, «аятоллы одержат значительную победу»: «Они снова вернутся на путь создания ядерного оружия, поддержки глобального терроризма и подавления собственного народа».

Бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, который скорее является сторонником движения MAGA, в воскресенье призвал Трампа не верить Ирану: «Режим (в Иране) и раньше нагло лгал нам в лицо, почему вы теперь верите, что они скажут вам правду?»

Трамп, который заявлял, что заключает только выгодные сделки и ненавидит, когда его считают не имеющим преимущества в переговорах, отверг возражения против сделки, которая, по его словам, «еще даже не была полностью согласована». «Поэтому не слушайте неудачников, которые критикуют то, в чем ничего не смыслят», — написал он в социальных сетях. Трамп заявил, что сделка, над которой он и его представители работают, является «полной противоположностью» ядерному соглашению, на которое Иран согласился при администрации демократа Барака Обамы. Трамп в 2018 году вышел из этого соглашения и пытается заключить новое.

AP отмечает, что согласно опросам, война непопулярна среди американской общественности и обошлась налогоплательщикам США как минимум в 29 миллиардов долларов по состоянию на этот месяц. В ходе операции погибли тринадцать военнослужащих. Первоначально Трамп заявлял, что война закончится через четыре-шесть недель, но противостояние продолжается. Закрытие Ираном пролива, через который проходит около 20% мировых поставок энергоносителей, потрясло мировую экономику и привело к росту цен на бензин и другие товары.