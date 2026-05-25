Смена настроений в России?

«В этом году настроения элит определенно изменились… наблюдается глубокое разочарование в Путине», — утверждает влиятельный бизнесмен. По его словам, «никто не верит, что завтра все внезапно рухнет. Но все больше осознается, что продолжают приниматься совершенно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое ощущение будущего исчезло».

Среди российской элиты «растет разочарование» в президенте РФ Владимире Путине из-за «затянувшейся войны» в Украине и экономического спада в России. Об этом рассказали Guardian близкие к Кремлю источники и сотрудники европейской разведки.

При этом прекращать войну российский президент не намерен, так как уверен, что сможет полностью захватить Донбасс до конца года, рассказали источники, знакомые с его позицией. Однако на США в этом вопросе он больше не рассчитывает: два собеседника The Guardian говорят, что российский президент «утратил веру» в способность Дональда Трампа заставить Киев согласиться на передачу территорий в рамках возможной сделки. В окружении президента предупредили, что если России удастся сломить сопротивление Украины, Путин пойдет дальше и попытается захватить оставшиеся части Запорожской и Херсонской областей, аннексированных в 2022 году.

Комментируя фразу президента РФ, что война в Украине «близится к завершению», источники отметили, что ее не следует трактовать как признак его готовности к компромиссу. Напротив, это свидетельствует о том, что Путин считает военный прорыв неизбежным.

Источник, знакомый с обсуждениями в Кремле, заявил, что Путин получает искаженную информацию о происходящем на фронте, где, по данным Пентагона, российская армия начала нести территориальные потери.

Нервозность элиты также усиливается на фоне роста инфляции, повышения налогов и давления на бизнес. Отдельное беспокойство вызвал арест основателя агрохолдинга «Русагро» миллиардера Вадима Мошковича. Высокопоставленный сотрудник европейской разведки сказал, что представители российской властной верхушки «в настоящее время находятся на этапе осознания» проблем как на поле боя, так и в экономике, но не имеют планов по их преодолению.

Еще одной темой, обсуждаемой внутри московской элиты, является ограничение интернета в России и усиление влияния ФСБ, которая лоббирует такие меры. По словам собеседников издания, представители политического блока Кремля, включая Дмитрия Пескова и Сергея Кириенко, пытались убедить президента РФ смягчить ограничения, но безуспешно. «Пока продолжается война, Путин будет отдавать предпочтение службам безопасности», — заявил близкий к Кремлю собеседник.

Китайские меры контроля над интернетом, которые ранее в России высмеивали как символ цензуры, теперь обсуждают с некоторой завистью, пишет издание.