Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
Новость дня
Си повысил голос, а Трамп вступился за премьера Японии

00:48 257

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил недовольство и повысил голос во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом из-за Японии, тем самым удивив американскую переговорную группу, так как обсуждение политики Токио не входило в программу встречи двух стран. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В частности, Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити и ее политику в отношении повышения оборонных расходов страны. Президент США Дональд Трамп ответил Си, что Токио должен занимать более жесткую позицию в вопросах обороны из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Как заявили источники FT, тема Японии стала самой горячей фазой на переговорах Трампа и Си.

Эскалация в отношениях Китая и Японии началась в 2025 году, когда между странами произошел дипломатический конфликт. Причиной напряжения стала ситуация во время китайских морских учений. Истребители КНР, по словам японских властей, навели свои радары на их военные самолеты. Китай отверг обвинения и заявил, что самолеты Японии несколько раз приближались к китайским кораблям и мешали проводить тренировочные полеты с авианосцев. Позже КНР обвинила Японию в срыве учений, а глава МИД страны Ван И заявил, что Токио угрожает Китаю военными действиями. В конце декабря 2025 года японское правительство утвердило рекордный оборонный бюджет. Общий проект бюджета на 2026 год составляет 122,31 трлн иен ($785 млрд). Повышение затрат на сферу безопасности произошло на фоне ноябрьских заявлений Санаэ Такаити о том, что атака КНР на Тайвань может создать «угрозу выживания» ее стране.

