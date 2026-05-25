В Иране рассказали о «неудаче» Израиля

«Врагам» Ирана не удалось уничтожить военно-морские силы страны во время войны, в противном случае американские военные корабли уже проходили бы через Ормузский пролив, заявил старший советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммадреза Нагди.

В интервью агентству Fars News Нагди сказал, что во время конфликта Израиль выпустил 2100 снарядов и 300 ракет класса «земля-земля» по острову Абу-Муса, но иранские силы «стойко держались, не проявляя никакой слабости».

Нагди также заявил, что во время войны Израиль якобы пытался совершить покушение на главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции, но «промахнулся и потерпел неудачу».