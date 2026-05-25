Предложение Трампа удивило арабов

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной конференции в субботу с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна заявил, что после завершения конфликта с Ираном ожидает от тех, кто еще не присоединился к Авраамовым соглашениям, нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

По утверждению источников, лидеры Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, не имеющие дипломатических отношений с Израилем, были застигнуты врасплох этим требованием. «На линии воцарилась тишина, и Трамп пошутил, спросив, все ли еще на связи», – рассказал один из американских чиновников.

Авраамовы соглашения были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США, чтобы установить дипломатические отношения между еврейским государством и арабскими странами. В 2021-м к ним присоединился Судан, потом Египет. Иордания соглашения не подписала. В ноябре 2025-го к соглашениям присоединился Казахстан. Название документа отсылает к Аврааму, который считается родоначальником евреев и разных арабских племен, — первому, кто в Библии называется евреем.