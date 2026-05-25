Зеленский о последствиях массированной атаки на Киев. Удар по Павлограду

В результате воскресной атаки в Киеве повреждено около 300 объектов. Об этом заявил утром в понедельник президент Украины Владимир Зеленский. «В Шевченковском и Подольском районах Киева продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов», — сообщил он.

По словам Зеленского, больше всего пострадали жилые дома: «В течение дня вчера поступили заявки по разным степеням повреждения почти в 150 частных и многоэтажных домах». Утром спасатели сообщили, что число пострадавших при ударе по Киеву увеличилось до 87, среди них трое детей. Погибли две женщины — их извлекли из-под завалов частично разрушенной пятиэтажки в Шевченковском районе. В больницах 21 пострадавший, остальные получают помощь амбулаторно, сообщил Зеленский (ранее эту цифру называл мэр Киева Виталий Кличко). Российские военные утверждают, что массированный удар ракетами и дронами, в том числе «Орешником», был нанесен по военным целям. В Днепропетровской области под удар попал многоэтажный дом. Российские военные нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, поврежден многоэтажный жилой дом, начался пожар, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, на данный момент известно об одном пострадавшем — 18-летнем юноше, его отправили в больницу в состоянии средней тяжести. Россия атаку не комментировала.

