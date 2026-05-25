USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.3845
Подписаться на уведомления
Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
Новость дня
Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна

Зеленский о последствиях массированной атаки на Киев. Удар по Павлограду

обновлено 11:59
11:59 2083

В результате воскресной атаки в Киеве повреждено около 300 объектов. Об этом заявил утром в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.

«В Шевченковском и Подольском районах Киева продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашних российских ударов», — сообщил он.

По словам Зеленского, больше всего пострадали жилые дома: «В течение дня вчера поступили заявки по разным степеням повреждения почти в 150 частных и многоэтажных домах».

Утром спасатели сообщили, что число пострадавших при ударе по Киеву увеличилось до 87, среди них трое детей. Погибли две женщины — их извлекли из-под завалов частично разрушенной пятиэтажки в Шевченковском районе.

В больницах 21 пострадавший, остальные получают помощь амбулаторно, сообщил Зеленский (ранее эту цифру называл мэр Киева Виталий Кличко). 

Российские военные утверждают, что массированный удар ракетами и дронами, в том числе «Орешником», был нанесен по военным целям.

В Днепропетровской области под удар попал многоэтажный дом.

Российские военные нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, поврежден многоэтажный жилой дом, начался пожар, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, на данный момент известно об одном пострадавшем — 18-летнем юноше, его отправили в больницу в состоянии средней тяжести.

Россия атаку не комментировала.

*** 10:26

На данный момент в больницах Киева находится 21 пострадавший в результате воскресной массированной атаки на столицу Украины, в том числе двое детей, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего в Киеве пострадали 86 человек. Два человека погибли», — написал он в телеграме.

Утром Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что число пострадавших при воскресном ударе увеличилось до 87, среди них трое несовершеннолетних.

«В Шевченковском районе, где в результате попадания разрушен подъезд пятиэтажки, спасатели деблокировали тела двух погибших женщин», — говорилось в сообщении. По данным спасателей, повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксированы на 49 локациях Киева.

Россия в воскресенье в третий раз использовала ракету «Орешник». Минобороны России утверждает, что были атакованы «объекты ВПК, военная инфраструктура, пункты управления сухопутных войск и военной разведки».

Кто и как будет управлять Ормузом?
Кто и как будет управлять Ормузом? обновлено 12:37
12:37 898
Установлено железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией
Установлено железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией заявление Пашиняна
24 мая 2026, 11:12 6174
Нападение на бакинском бульваре
Нападение на бакинском бульваре
12:32 423
Байрамов отправился в США
Байрамов отправился в США
12:21 385
Зеленский о последствиях массированной атаки на Киев. Удар по Павлограду
Зеленский о последствиях массированной атаки на Киев. Удар по Павлограду обновлено 11:59
11:59 2084
Медведев: Пашинян, Бандера, будут последствия...
Медведев: Пашинян, Бандера, будут последствия...
11:24 1506
«Нафтогаз» против «Газпрома»: Астана дала задний ход
«Нафтогаз» против «Газпрома»: Астана дала задний ход
11:32 1064
Шулика стал замминистра обороны России
Шулика стал замминистра обороны России
11:40 1063
Ракетный обстрел Белгорода
Ракетный обстрел Белгорода ФОТО; ВИДЕО
11:16 1269
Дело о смертельном пожаре в Баку направлено в суд
Дело о смертельном пожаре в Баку направлено в суд
11:06 1085
Россия заявила о провале «мирного пути» со странами Балтии
Россия заявила о провале «мирного пути» со странами Балтии
10:40 1594

ЭТО ВАЖНО

Кто и как будет управлять Ормузом?
Кто и как будет управлять Ормузом? обновлено 12:37
12:37 898
Установлено железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией
Установлено железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией заявление Пашиняна
24 мая 2026, 11:12 6174
Нападение на бакинском бульваре
Нападение на бакинском бульваре
12:32 423
Байрамов отправился в США
Байрамов отправился в США
12:21 385
Зеленский о последствиях массированной атаки на Киев. Удар по Павлограду
Зеленский о последствиях массированной атаки на Киев. Удар по Павлограду обновлено 11:59
11:59 2084
Медведев: Пашинян, Бандера, будут последствия...
Медведев: Пашинян, Бандера, будут последствия...
11:24 1506
«Нафтогаз» против «Газпрома»: Астана дала задний ход
«Нафтогаз» против «Газпрома»: Астана дала задний ход
11:32 1064
Шулика стал замминистра обороны России
Шулика стал замминистра обороны России
11:40 1063
Ракетный обстрел Белгорода
Ракетный обстрел Белгорода ФОТО; ВИДЕО
11:16 1269
Дело о смертельном пожаре в Баку направлено в суд
Дело о смертельном пожаре в Баку направлено в суд
11:06 1085
Россия заявила о провале «мирного пути» со странами Балтии
Россия заявила о провале «мирного пути» со странами Балтии
10:40 1594
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться