Россия заглушила GPS-сигнал самолету британского министра

Самолет Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании, на борту которого находился министр обороны страны Джон Хили, подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во время полета вблизи российской границы. Об этом сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Хили возвращался в Великобританию после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска. Министр также провел брифинг с высокопоставленными офицерами в засекреченном месте недалеко от города Выру на юго-востоке Эстонии. Этот регион, как отмечает The Times, постоянно страдает от работы средств РЭБ со стороны России.

Сигнал GPS пропал на борту в самом начале пути. Восстановить его без полного отключению и перезагрузки систем самолета было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. Ноутбуки и смартфоны также не могли подключиться к интернету, поэтому пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения. Кроме того, помехи привели к перебоям в работе некоторых элементов приборной панели в кабине пилотов.

Источник The Times в Королевских ВВС назвал сбой GPS-сигнала очень редкой ситуацией. Собеседник, близкий к Минобороны страны, назвал действия России «безрассудным» вмешательством, однако подчеркнул, что военные самолеты «хорошо подготовлены» к подобным инцидентам.