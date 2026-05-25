USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.3845
Подписаться на уведомления
Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна
Новость дня
Российские ракеты упали у посольства Азербайджана в Киеве: выбиты окна

Россия заглушила GPS-сигнал самолету британского министра

The Times
10:33 1100

Самолет Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании, на борту которого находился министр обороны страны Джон Хили, подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во время полета вблизи российской границы. Об этом сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Хили возвращался в Великобританию после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска. Министр также провел брифинг с высокопоставленными офицерами в засекреченном месте недалеко от города Выру на юго-востоке Эстонии. Этот регион, как отмечает The Times, постоянно страдает от работы средств РЭБ со стороны России.

Сигнал GPS пропал на борту в самом начале пути. Восстановить его без полного отключению и перезагрузки систем самолета было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. Ноутбуки и смартфоны также не могли подключиться к интернету, поэтому пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения. Кроме того, помехи привели к перебоям в работе некоторых элементов приборной панели в кабине пилотов.

Источник The Times в Королевских ВВС назвал сбой GPS-сигнала очень редкой ситуацией. Собеседник, близкий к Минобороны страны, назвал действия России «безрассудным» вмешательством, однако подчеркнул, что военные самолеты «хорошо подготовлены» к подобным инцидентам.

Кто и как будет управлять Ормузом?
Кто и как будет управлять Ормузом? обновлено 12:37
12:37 900
Установлено железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией
Установлено железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией заявление Пашиняна
24 мая 2026, 11:12 6175
Нападение на бакинском бульваре
Нападение на бакинском бульваре
12:32 426
Байрамов отправился в США
Байрамов отправился в США
12:21 385
Зеленский о последствиях массированной атаки на Киев. Удар по Павлограду
Зеленский о последствиях массированной атаки на Киев. Удар по Павлограду обновлено 11:59
11:59 2085
Медведев: Пашинян, Бандера, будут последствия...
Медведев: Пашинян, Бандера, будут последствия...
11:24 1506
«Нафтогаз» против «Газпрома»: Астана дала задний ход
«Нафтогаз» против «Газпрома»: Астана дала задний ход
11:32 1064
Шулика стал замминистра обороны России
Шулика стал замминистра обороны России
11:40 1064
Ракетный обстрел Белгорода
Ракетный обстрел Белгорода ФОТО; ВИДЕО
11:16 1269
Дело о смертельном пожаре в Баку направлено в суд
Дело о смертельном пожаре в Баку направлено в суд
11:06 1085
Россия заявила о провале «мирного пути» со странами Балтии
Россия заявила о провале «мирного пути» со странами Балтии
10:40 1595

ЭТО ВАЖНО

Кто и как будет управлять Ормузом?
Кто и как будет управлять Ормузом? обновлено 12:37
12:37 900
Установлено железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией
Установлено железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией заявление Пашиняна
24 мая 2026, 11:12 6175
Нападение на бакинском бульваре
Нападение на бакинском бульваре
12:32 426
Байрамов отправился в США
Байрамов отправился в США
12:21 385
Зеленский о последствиях массированной атаки на Киев. Удар по Павлограду
Зеленский о последствиях массированной атаки на Киев. Удар по Павлограду обновлено 11:59
11:59 2085
Медведев: Пашинян, Бандера, будут последствия...
Медведев: Пашинян, Бандера, будут последствия...
11:24 1506
«Нафтогаз» против «Газпрома»: Астана дала задний ход
«Нафтогаз» против «Газпрома»: Астана дала задний ход
11:32 1064
Шулика стал замминистра обороны России
Шулика стал замминистра обороны России
11:40 1064
Ракетный обстрел Белгорода
Ракетный обстрел Белгорода ФОТО; ВИДЕО
11:16 1269
Дело о смертельном пожаре в Баку направлено в суд
Дело о смертельном пожаре в Баку направлено в суд
11:06 1085
Россия заявила о провале «мирного пути» со странами Балтии
Россия заявила о провале «мирного пути» со странами Балтии
10:40 1595
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться