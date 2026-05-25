Россия заявила о провале «мирного пути» со странами Балтии

Россия обратится в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) из-за «ущемления прав русских» в странах Балтии. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

«Неоднократно призывали Латвию, Литву и Эстонию к международной ответственности в связи с этими продолжающимися нарушениями», — отмечается в заявлении.

В МИД РФ отметили, что «все попытки решить конфликт мирным путем оказались безрезультатными», из-за чего было принято решение обратиться в Международный суд.