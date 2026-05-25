Джаббаров сбежал в Украину. Его возвращают обратно

Инара Рафикгызы
10:53 1340

Лицо, обвиняемое в мошенничестве, будет экстрадировано из Украины в Азербайджан. В результате переговоров, проведенных по запросу Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в Генеральную прокуратуру Украины и представления необходимых в соответствии с международными процедурами документов, было достигнуто соглашение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Джаббарова Шахлара Ганаят оглу в Азербайджан.

В уголовном деле, предварительное расследование которого проводило Насиминское районное управление полиции, Шахлар Джаббаров проходит как обвиняемый в совершении мошенничества, причем неоднократно и с причинением крупного ущерба. По этой причине было принято решение привлечь Шахлара Джаббарова к ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, а поскольку он уклонялся от следствия и скрывался, Национальное центральное бюро Интерпола в Баку объявило его в международный розыск. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий местонахождение Шахлара Джаббарова было установлено. Его задержали на территории Украины.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции АР принимает меры по доставке Шахлара Джаббарова в Азербайджан. Одновременно Генеральная прокуратура АР продолжает тесно сотрудничать с зарубежными партнерскими организациями в целях выявления иных разыскиваемых лиц за рубежом и их экстрадиции в Азербайджанскую Республику.

