Лидер белорусской оппозиции в Киеве

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые посетила Киев по приглашению президента Украины Зеленского. Вместе с ней в украинскую столицу прибыла делегация представителей Объединенного переходного кабинета Беларуси и советников демократических сил.

В ходе визита Тихановская, как пишут украинские СМИ, проведет встречи с украинским руководством и примет участие в Международном саммите городов и регионов, посвященном поддержке восстановления Украины.

Визит проходит на фоне очередной массированной атаки России по украинским городам. Тихановская осудила удары и заявила, что белорусские власти «поддерживают российский террор». Она также выразила поддержку Украине и подчеркнула, что Беларусь при нынешней власти «остается военной платформой России и угрозой для региона».