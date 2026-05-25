Дело о смертельном пожаре в Баку направлено в суд

Инара Рафикгызы
11:06 1086

Завершено расследование причин пожара, в результате которого погибли 3 человека и 25 получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, предварительное расследование уголовного дела, возбужденного отделом криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры по факту пожара, произошедшего 21 ноября прошлого года в многоэтажном жилом доме по улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, в результате которого погибли 3 человека и 25 получили ранения, завершено.

Предварительное расследование выявило обоснованные подозрения в том, что директор стоматологической клиники Loft Dent — Бахруз Пашаев, 1986 года рождения, расположенной на 1-м и цокольном этажах жилого дома, нарушил свои обязанности по соблюдению правил пожарной безопасности, что привело к гибели 3 человек, ранениям 25 человек и серьезным последствиям в виде причинения материального ущерба квартирам в здании.

На основании собранных доказательств Бахрузу Пашаеву было предъявлено обвинение по статье 225.3 Уголовного кодекса (нарушение лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное ведение предварительного следствия, решением суда в отношении Бахруза Пашаева была избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное расследование по уголовному делу завершено, материалы дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

