Ракетный обстрел Белгорода

Российский Белгород и его пригород за утро 25 мая «дважды подверглись массированному ракетному обстрелу». Об этом сообщил оперштаб области.

По словам мэра Валентина Демидова, «есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры», что привело к «перебоям с подачей электроэнергии и воды в ряде районов». В нескольких офисных зданиях были посечены фасады и окна, из одного из них с акубаротравмой и ссадинами госпитализировали охранника.

Оперштаб Белгородской области также сообщил о попадании дрона в машину в приграничном городе Грайворон и гибели водителя.

Помимо этого, дроны были замечены в Ярославле. По словам губернатора области Михаила Евраева, там перекрывали движение на Московском проспекте, на выезде из Ярославля в сторону Москвы, т.е. в районе промзоны, где находятся ТЭЦ и нефтезавод «Славнефти» (предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти»). О разрушениях не сообщается. Одна женщина получила «незначительное осколочное ранение».

В Брянской области при ударе погиб один человек, пострадал сотрудник МЧС.

За ночь силы ПВО сбили 173 беспилотника над регионами России и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.