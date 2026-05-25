Медведев: Пашинян, Бандера, будут последствия...

Нужно прямо признать, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Ему (Пашиняну) кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной. Пашинян активно толкает Армению на путь бандеровской Украины, он поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия», - сказал он.