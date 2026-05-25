Медведев: Пашинян, Бандера, будут последствия...

Нужно прямо признать, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Ему (Пашиняну) кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной. Пашинян активно толкает Армению на путь бандеровской Украины, он поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия», - сказал он.
До этого зампред российского Совбеза критиковал Ереван за сближение с Евросоюзом (ЕС). Медведев говорил, что армянские власти пытаются одновременно сохранить преимущества участия в Евразийском экономическом союзе и развивать отношения с ЕС.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, страны Запада «пытаются растащить» союзников России и втянуть Армению в антироссийский лагерь. Цель Запада, убежден министр, — сделать России «как можно больнее». Армянский коллега Сергея Лаврова Арарат Мирзоян, в свою очередь, заявлял, что Ереван заинтересован в сохранении партнерства с Москвой. При этом Мирзоян признал наличие проблем между двумя странами, включая торговлю.