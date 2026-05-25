«Нафтогаз» против «Газпрома»: Астана дала задний ход

Решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по делу «Газпрома» и «Нафтогаза» не будет исполнено на территории Казахстана. Об этом заявил министр юстиции республики Ерлан Сарсембаев, сообщает Tengrinews.kz.

«Правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана», — пояснил Сарсембаев.

Как отметил министр, в деле отсутствуют базовые элементы юрисдикционной связи с МФЦА: ПАО «Газпром» не является участником МФЦА, спорная сделка не совершалась в МФЦА, спор не регулируется правом МФЦА, а стороны не заключали соглашение о передаче вопросов признания и исполнения в суд МФЦА. Также он указал, что Конституционный закон «О Международном финансовом центре «Астана» ограничивает юрисдикцию суда МФЦА конкретными категориями споров, связанными с деятельностью центра и переданными на рассмотрение суда по соглашению сторон.

Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) ранее признал решение швейцарского арбитража и разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» около $1,4 млрд в пользу украинского «Нафтогаза». Решение опубликовано на его сайте.