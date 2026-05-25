Кто и как будет управлять Ормузом?

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи рассказал, как будет осуществляться управление Ормузским проливом.
Багаи отметил, что «страна (Иран — ред.), которая смогла в течение 40 дней противостоять двум режимам, вооруженным ядерным оружием (США и Израиль — ред.), и заставить врага отказаться от своих целей, безусловно, сможет наилучшим образом проявить свою силу и могущество в дальнейшем».
«Что касается Ормузского пролива, в этом соглашении нет обсуждения деталей, и то, как управлять проливом, относится к прибрежным государствам. Мы также поддерживаем связь со многими другими странами, чтобы обеспечить создание механизма, который гарантирует безопасность и охрану судоходства в Ормузском проливе, а также наилучшим образом защищает интересы и выгоды мирового сообщества», - заявил представитель министерства иностранных дел ИРИ.
Вопрос управления Ормузским проливом будет решаться странами региона, он не обсуждается в контексте возможного соглашения с США. Об этом заявили в МИД Ирана.
Кроме того, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что его страна ведет переговоры о завершении конфликта, но пока не обсуждает ядерное оружие. Об этом пишет агентство Tasnim.
«В центре внимания переговоров - прекращение войны, и на данном этапе мы не говорим о ядерном оружии», - приводит агентство слова Багаи.