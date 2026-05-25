Байрамов отправился в США

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в город Нью-Йорк Соединенных Штатов Америки. Об этом говорится в публикации МИД в X.

В рамках визита 26 мая предусмотрено выступление министра Джейхуна Байрамова на заседании высокого уровня в Совете Безопасности ООН на тему «Сохранение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, основанной на центральной роли ООН», а также проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами.